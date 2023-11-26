Последнее обновление iOS может превратить ваш iPhone в кирпич, но есть решение

Apple выпустила iOS 17 для всех совместимых моделей iPhone в сентябре, всего через неделю после анонса iPhone 15. Первоначально платформа столкнулась с рядом проблем, включая трудности с подключением, заикание пользовательского интерфейса и перегрев последних моделей iPhone 15 Pro. В течение почти двух месяцев были выпущены несколько обновлений, исправляющих указанные недоработки.

Однако даже после этого обновления в iOS 17 остались некоторые ошибки. Версия 17.1.1 столкнулась с проблемой, при которой экран iPhone полностью зависал, не реагируя на касания. Эта ошибка скрыта в разделе "Библиотека приложений". И, хотя она не проявляется сама по себе, она может быть активирована, делая устройство бесполезным для пользователя. Эта проблема протестирована на различных моделях iPhone, включая новые iPhone 15.

Компания Apple, вероятно, исправит этот недочет в будущем обновлении iOS 17.2, находящемся на стадии бета-тестирования. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, могут временно решить ее, принудительно перезагрузив iPhone. Все, что вам нужно сделать, это нажать и отпустить кнопку увеличения громкости , затем быстро нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости , а затем нажать и удерживать кнопку питания , пока на экране не появится логотип Apple.