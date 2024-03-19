Последнее обновление Windows 11 ломает работу видеокарт на портативных консолях

Почти неделю назад было выпущено новое обновление Windows 11 KB5035853, которое, по-видимому, вызвало проблемы у многих пользователей, особенно у тех, кто использует ноутбуки или портативные компьютеры на базе AMD Ryzen APU. Пользователи жалуются, что обновление снижает производительность соответствующего встроенного графического процессора (iGPU), что приводит к серьезным проблемам с производительностью.

Ни AMD, ни Microsoft пока не подтвердили эту проблему, но несколько пользователей высказали свою неудовлетворенность на Reddit. Кажется, что проблемы больше затрагивают пользователей портативных устройств из-за широкого распространения процессоров AMD Ryzen APU на этом рынке.

Пользователи сообщают о "ужасной" игровой производительности после установки нового обновления KB5035853, при которой игры становятся практически неиграбельными из-за нестабильного количества кадров в секунду (FPS). Некоторые также заметили, что частота графического процессора ограничивается до 800 МГц и не повышается, что может быть причиной ухудшения производительности, но это пока не подтверждено.

На данный момент официального решения для этой проблемы нет, но некоторые пользователи сообщают о некоторых улучшениях, когда они вручную восстанавливают пакет драйверов AMD через настройки Windows. Один из пользователей Reddit, Ganley333, поделился методом, как он исправил проблемы после установки обновления Windows:

Откройте настройки Windows. Перейдите в раздел "Приложения". Выберите "Программное обеспечение AMD". Нажмите на "Восстановить". Выберите "Сбросить". Перезагрузите ноутбук ROG Ally/Ryzen APU.

Кроме того, по данным Windows Latest, пользователи сталкиваются с проблемами BSOD (синий экран смерти) после установки нового обновления KB5035853. Некоторые из них также сообщают об ошибках управления памятью, и эта проблема кажется более распространенной на устройствах Lenovo-AMD. Однако на данный момент лучшим решением будет воздержаться от установки обновления KB5035853 до тех пор, пока Microsoft не выпустит серию исправлений для решения проблем.