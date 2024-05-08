Последняя утечка показывает внешний вид и особенности Pixel 9 и Pixel Fold 2

Похоже, что в этом году Google планирует расширить свой ассортимент устройств серии Pixel, так как компания, по всей видимости, работает над четырьмя новыми моделями Pixel. В линейку Pixel 9 войдут три устройства, а последним будет Pixel Fold 2. Все это подтверждено благодаря недавно опубликованным рендерам от известного производителя чехлов Thinborne. Это та же компания, которая вчера представила рендеры, но сегодня мы видим их намного яснее, что дает нам представление о внешнем виде этих устройств.

Обычно производители корпусов не раскрывают дизайн устройств, но в случае с серией Pixel 9 и Pixel Fold 2, Thinborne решила показать корпусы всех четырех устройств, предоставив нам детальное представление о их внешнем виде. Можно ознакомиться с примерами ниже, чтобы увидеть, как они будут выглядеть.

Честно говоря, эти чехлы выглядят очень привлекательно и дают нам представление о дизайне серии Pixel 9 и Pixel Fold 2. Все эти рендеры подтверждают предыдущие утечки информации о четырех устройствах, оставляя мало места для фантазии. Пока не ясно, почему Thinborne опубликовала эти изображения на своем официальном сайте.

Если предоставленная информация верна, то официальный анонс серии Pixel 9 должен состояться к октябрю текущего года, так же как и Pixel Fold 2. Возможно, на мероприятии Google I/O 2024, которое пройдет через неделю, будет дано официальное заявление или презентация, а полноценный запуск планируется на октябрь.

Можно утверждать, что дизайн серии Pixel 9 и Pixel Fold 2 почти завершен, и интересно посмотреть, как на это отреагирует публика. Google собирается выпустить три новых устройства в этом году, что напоминает стратегию Samsung, но пока неизвестно, как это будет воспринято обществом. Вероятно, скоро появится больше информации.