Повелось немного подробностей о Xiaomi Mix Fold 4

Недавно появился отчет о Xiaomi Mix Fold 4, который обещает предложить впечатляющие функции, вызывая возможную тревогу у Samsung, особенно после новости о возможном исчезновении их складной коронки. Скорость, с которой другие компании наращивают обороты, действительно заставляет задуматься.

Digital Chat Station опубликовала характеристики предполагаемого Xiaomi Mix Fold 4, подчеркивая его мощность. Телефон, по всей видимости, будет обладать процессором Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Ожидается также наличие вариантов памяти с меньшим объемом. Предполагается наличие "батареи высокой плотности" с проводной зарядкой до 100 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.

Согласно данным, Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь основную камеру на 50 мегапикселей с фиксированной и широкой диафрагмой, а также новую камеру-перископ. Информация о системе камер пока ограничена, но учитывая стоимость устройства, ожидается, что Xiaomi приложит максимум усилий, чтобы удивить пользователей.

Еще одной интересной особенностью является возможность двусторонней спутниковой связи и водонепроницаемость, но есть вероятность, что некоторые функции могут быть доступны только на внутреннем рынке. В целом, ожидается, что Xiaomi Mix Fold 4 вызовет интерес у пользователей. Конкуренция на рынке складных устройств усиливается, и с каждым днем появляются все новые и новые предложения. Ожидается, что в этом году будет выпущено 27 складных телефонов, представляя рынку несколько захватывающих вариантов.