Появилась информация про загадочный процессор Nokia

Аналитик Юки Ясуо-YuuKi_AnS недавно показал процессор с брендом Nokia на верхней крышке платформы X, сообщив, что он был изготовлен компанией Intel на 43-й неделе 2020 года.

Первая строка шелкографии процессора содержит кодовое имя REEFSHARK 6601, вторая строка - NOKIA P515030, а третья строка SRGZY соответствует формату номера спецификации Intel sSPEC. V043F047 в четвертой строке, вероятно, указывает на дату производства.

IT House уточнил информацию и выяснил, что Nokia объявила о партнерстве с Intel в области чипов 5G в марте 2020 года, разрабатывая специализированные чиповые решения ReefShark на базе процессоров SoC Intel Atom P5900 для продуктов 5G RAN.

Представленный Юки Ясуо-ЮуКи_АнС чип, скорее всего, является модифицированным вариантом процессора Nokia из серии Atom P5900.

Серия Intel Atom P5900 - это процессор SoC для периферийных сетевых приложений, таких как беспроводные базовые станции 5G. Он основан на 10-нм техпроцессе. Стандартная версия поддерживает до 24 процессорных ядер архитектуры Tremont и возможности коммутации сетевых соединений до 440 Гбит/с.