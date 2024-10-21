Появились характеристики процессоров Intel Core 200 для ноутбуков — до 16 ядер и 5,8 ГГц

Intel готовит не только чипы Lunar Lake для ноутбуков, но и другие линейки процессоров. Одной из них станет серия Core non-Ultra 200H, которая придет на смену Raptor Lake-H, где основными были модели «HX». Благодаря утечке от Jaykihn стало известно, что Intel планирует выпустить семь новых мобильных процессоров Raptor Lake Refresh. В серию войдут как чипы Core 200 «U», так и «H».

Если говорить о характеристиках, то в серии Core 200U будут две модели с тепловым пакетом 15 Вт: Core 5 250U и Core 5 220U. Эти процессоры с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и максимальной частотой до 5,0 ГГц заменят старые Core 5 150U и Core 5 120U, предлагая начальный уровень производительности для ноутбуков.

Что касается более мощных чипов Core 200H, то Intel планирует пять моделей, среди которых флагманом станет Core 7 270H. Этот процессор с 14 ядрами (6 производительных и 8 энергоэффективных) и максимальной частотой до 5,8 ГГц станет отличным вариантом в линейке, особенно на фоне процессоров 13-го поколения и новых чипов Lunar Lake. Ожидается, что модели из серии Raptor Lake Refresh предложат хорошее соотношение цены и производительности.

Выход обновленных мобильных чипов Raptor Lake Refresh, а также процессоров Core Ultra 200HX и 200H «Arrow Lake», намечен на первый квартал 2025 года.