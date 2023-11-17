Появились характеристики Snapdragon 7 Gen 3 — самый сбалансированный процессор?

Qualcomm наконец представила Snapdragon 7 Gen 3 с несколькими улучшениями по сравнению с предыдущими версиями. Процессор изготовлен по техпроцессу TSMC 4 нм с конфигурацией 1+3+4. Он включает основное ядро с тактовой частотой 2,63 ГГц, три высокопроизводительных ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре эффективных ядра с частотой 1,8 ГГц.

Qualcomm заявляет об улучшении производительности на 15% и графического процессора на 50% по сравнению с предыдущим чипсетом. Экономия энергии составляет 20%, хотя эти данные основаны на тестах компании. В чипе также присутствует Hexagon NPU, увеличивающий производительность искусственного интеллекта на 60%, и графический процессор Adreno с поддержкой API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.3.

Особенностью Snapdragon 7 Gen 3 является поддержка разрешения до 4K с частотой 60 Гц и FHD+ с разрешением до 168 Гц. Чипсет также включает Qualcomm Spectra ISP для камер до 200 мегапикселей и записи видео 4K HDR с частотой 60 Гц. Чипсет оборудован системой Snapdragon X63 5G Modem-RF, предоставляющей скорость загрузки 5 Гбит/с в различных диапазонах. Он также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для улучшенной беспроводной связи.

Устройства на основе Snapdragon 7 Gen 3 появятся в этом месяце. Honor и Vivo будут первыми производителями, представляющими телефоны на новой платформе. Характеристики чипсета предоставляют значительную ценность, однако его реальная эффективность будет определена тем, как его используют другие производители.