Появились первые изображения Apple Watch Series X

Apple Watch Series X отпразднует 10-летие первых умных часов компании, выпущенных 9 сентября. За эти годы Apple активно работала, представляя новые модели с небольшими изменениями, но сталкивалась с ограничениями пространства при работе со своей линейкой носимых устройств. Грядущая модель станет вершиной всех усилий технологического гиганта. Благодаря множеству слухов и отчетов мы можем увидеть детальные рендеры предстоящих Apple Watch Series X и обсудить ожидаемые изменения в дизайне и внутренних компонентах.

По данным, полученным от AppleTrack и рендеров, созданных @concept_central, Apple Watch Series X может стать тоньше на 10-15 процентов. Однако цифровая корона сохранится, хотя может быть добавлена кнопка действия, впервые появившаяся на Apple Watch Ultra. Кроме того, на Apple Watch Series X может появиться новая система ремешков с магнитным креплением, что позволит пользователям легко прикреплять их к умным часам. Это изменение будет не только эстетическим, но и поможет экономить внутреннее пространство.

В текущей системе ремешков часть рамы с обеих сторон Apple Watch используется для их размещения. За счет магнитных ремешков в Apple Watch Series X появится больше внутреннего пространства для увеличения емкости аккумулятора или добавления дополнительных датчиков. Ожидается, что рамки будут тоньше, но без использования технологии microLED, поскольку она слишком дорога для этого устройства. Вместо этого Apple, по слухам, продолжит использовать OLED-экран, который будет ярче и энергоэффективнее.

Одной из основных причин приобретения Apple Watch был доступ к множеству функций для здоровья и фитнеса. По слухам, Apple Watch Series X может стать первыми, кто поддержит монитор артериального давления. Однако из-за патентного спора с Masimo пока неясно, получат ли устройства оксиметр. Что касается времени работы, то за последние 10 лет каждая модель Apple Watch могла похвастаться временем автономной работы в 18 часов, и эта цифра пока не изменилась. Однако благодаря более эффективному OLED-дисплею ожидается, что Apple Watch Series X будет более долговечным.

Напоминаем, что эта информация и рендеры основаны на слухах и отчетах, поэтому некоторые изменения могут быть изменены. Важно относиться к этому с долей скептицизма, но мы будем следить за обновлениями.