Появились первые изображения и подробности о складном Tecno Phantom V2 Flip 5G

Инсайдер Парас Гуглани вчера поделился на платформе X новостью, что компания Transsion, владеющая брендом TECNO, планирует выпустить складные смартфоны Phantom V Fold 2 и Phantom V2 Flip в конце августа. В своем посте он также опубликовал фотографии нового устройства.

Хотя фотографии не очень четкие и показывают только контуры телефона-раскладушки Phantom V2, видно, что часть экрана соответствует информации из сертификационного документа FCC. Ранее многие СМИ сообщали, что модель Phantom V2 Flip с номером AE11 появилась в тестах GeekBench с результатом 832 балла в одноядерном и 3130 баллов в многоядерном тесте. Предполагается, что устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 8020.

Согласно данным FCC, Phantom V2 Flip оснащен аккумуляторами емкостью 3410 мАч и 1180 мАч, что в сумме составляет 4590 мАч — это на 15% больше по сравнению с емкостью аккумулятора Phantom V Flip. Ранее также стало известно, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что размеры Phantom V2 Flip будут составлять 170 x 74 x 8 мм в разложенном состоянии и 85 x 74 x 16 мм в сложенном.