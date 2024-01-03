Появились первые официальные фотографии Honor Magic 6

Honor недавно анонсировала Honor Magic 6, а теперь в сети появились изображения смартфона, демонстрирующие один из самых элегантных дизайнов. Устройство представлено с круглым островком для камер на задней панели и сверкающим экраном, создающим уникальный эффект. Планируется выпустить все модели 11 января в текущем месяце. Если вас интересует этот телефон, следите за новостями.

По словам генерального директора Honor Чжао Мина, дизайн Honor Magic 6 Pro вдохновлен историей цивилизаций и красотой природы. Компания стремится к простоте языка дизайна, описывая камеру как "звездное колесо", представляющее собой уникальный дизайн. Дизайн выглядит стильно и привлекательно. Доступные цвета телефона включают черный, зеленый, фиолетовый и белый. Представленный здесь вариант - зеленый, но ожидается, что и другие цвета будут также привлекательными.

Honor Magic 6 Pro вызывает положительные впечатления, и интерес к нему возрастает. Однако истинная уверенность придет с официальным выходом телефона на международном рынке. Судя по дизайну, он обещает стать привлекательным выбором для тех, кто ищет новый смартфон. Остается посмотреть, решит ли Honor расширить доступность устройства за пределы китайского рынка.