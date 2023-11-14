Появились первые живые фотографии Samsung Galaxy S24/S24+

Сонни Диксон опубликовал в Twitter фотографии новых моделей Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+, представив основные детали их дизайна. По представленным изображениям задняя часть корпуса остается схожей с Galaxy S23 и Galaxy S23+, оба оборудованы тремя вертикально расположенными камерами. Каждая камера выделяется, а светодиодная вспышка размещена между первой и второй камерами, расположенной справа.

В нижней части устройства расположены физический лоток для SIM-карты, основной микрофон, порт USB Type-C и динамик, в то время как регулировка громкости и кнопка включения находятся по обычной правой стороне. Ранее уже сообщалось, что серия Samsung Galaxy S24 включает три модели, где Galaxy S24 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, а Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут использовать собственный процессор Exynos 2400 на некоторых рынках.

Оба S24/S24+ предлагают два варианта процессора Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, с основными камерами 50MP + 12MP + 10MP. Основное различие между ними заключается в разрешении экрана, емкости батареи и мощности зарядки. Стандартная модель S24 оборудована FHD-дисплеем (1080P), аккумулятором на 4000 мАч и зарядным устройством мощностью 25 Вт, в то время как S24+ имеет QHD-дисплей с более высоким разрешением, батарею на 4900 мАч и зарядное устройство мощностью 45 Вт.