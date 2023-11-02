Появились подробности о характеристиках смартфона Realme GT5 Pro

Смартфон Realme GT5 Pro станет первым устройством компании, оснащенным процессором Snapdragon 8 Gen 3 — такой вывод можно сделать исходя из недавно раскрытых технических характеристик.

По информации блогера @digitalchat.com, задняя камера Realme GT5 Pro будет представлена тройным модулем: L YT808 + OV08D10 + IMX890. Согласно этим данным, предполагается, что эти три датчика будут соответствовать основной камере, сверхширокоугольному объективу и телеобъективу, который обладает характеристиками, сопоставимыми с основной камерой.

Следует отметить, что ранее в мобильном телефоне OnePlus 12 было объявлено о представлении первого в мире высококачественного датчика изображения, разработанного совместно OnePlus и Sony. Хотя конкретная модель не была объявлена, блоггер указал на сенсор LYT808 с разрешением 50 мегапикселей и размером 1/1,4 дюйма.

Ранее в сети уже появлялась информация о Realme GT5 Pro. Смартфон имеет следующие характеристики: размеры корпуса 161,6×75,1×9,2 мм, вес 220 грамм, AMOLED-дисплей 6,78 дюйма с разрешением 2780 × 1264, поддержку разблокировки экрана по отпечатку пальца и версию памяти до 1 ТБ. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий были опубликованы идентификационные фотографии нового телефона, показывающие крупный модуль камеры по центру круглого выступа и изогнутый экран. Устройство доступно в белом цвете.