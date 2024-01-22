Появились подробные характеристики о портативном ПК OneXPlayer X1

Компания OneXPlayer представила дополнительные сведения о своем портативном компьютере X1 3-в-1, использующем процессоры Intel Meteor Lake, и начальная цена устройства составляет 859 долларов.

Портативный компьютер OneXPlayer X1 завоевал широкое признание в отрасли, особенно после своего анонса месяц назад. Это устройство не только оборудовано процессором Intel "Core Ultra", но и отличается уникальным дизайном, ранее не встречавшимся в данной сфере.

Этот ПК предлагает всё необходимое для современного устройства, будь то игры, повседневная работа или встроенные функции для поддержки легких потребительских задач. Его форм-фактор 3-в-1 уникален на рынке, и пользователи с нетерпением ждут, чтобы узнать, какие возможности предоставит им OneXPlayer X1. Также стоит отметить, что Minisforum планирует предложить свой портативный компьютер V3 3-в-1 с аналогичным пользовательским интерфейсом, но на базе APU AMD Ryzen 8040 "Hawk Point".

Подробно рассмотрим встроенные процессоры, представленные моделями Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 7 125H. Эти процессоры, считающиеся будущими лидерами в сегменте портативных устройств, обеспечивают выдающееся соотношение производительности и энергопотребления. Технические характеристики включают до 16 ядер в конфигурации 6+8+2, 22 потока, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц (возможность повышения до 4,8 ГГц), 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 28 Вт для Core Ultra 7 155H, а также 14-ядерный процессор с 18 потоками, базовую тактовую частоту 3,6 ГГц (возможность повышения до 4,5 ГГц), 20 МБ кэш-памяти и TDP 28 Вт для Core Ultra 7 125H.

OneXPlayer X1 также предлагает впечатляющий встроенный дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 540 нит. Дисплей поддерживает цветовую гамму sRGB 138%, обеспечивая максимальное качество изображения как для игр, так и для мультимедийного контента.

Что касается опций хранения и памяти, OneXPlayer X1 использует память LPDDR5x с тактовой частотой 7467 МГц, что делает его одним из устройств с высокой производительностью в данной категории. Устройство также оснащено слотом SSD M.2 2280 PCIe 4.0 для хранения данных.

Пользователи могут наслаждаться удобством использования благодаря съемным контроллерам и магнитным слотам для клавиатуры. Устройство оборудовано портами USB 4.0 Type-C, USB 3.2, Oculink для подключения внешнего графического процессора, а также портом TF (TransFlash) для дополнительного хранения данных. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает отличные возможности связи.

Основной фактор, цена, делает OneXPlayer X1 привлекательным выбором для потребителей. Устройство предлагается с разными вариантами процессоров, и также доступны интегрированные пакеты с портативным решением eGPU ONEXGPU для максимальной графической производительности. Кампания по сбору средств на это устройство начнется 24 января, и компания предлагает бесплатные аксессуары для первых покупателей.