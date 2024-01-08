Появились результаты тестов ROG Phone 8 Pro — Apple A17 Pro остался позади

ASUS собирается расширить свое семейство игровых смартфонов с выпуском ROG Phone 8 Pro, использующего процессор Snapdragon 8 Gen 3. Компания начала предварительную рекламу, обещая выдающуюся производительность, начиная с результатов многоядерного теста Geekbench 6.

По информации от ASUS, ROG Phone 8 Pro показал результат в 7422 балла в многоядерном процессоре, превышая результаты A17 Pro, протестированных на iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max. Не раскрывая результатов одноядерного теста, ASUS намекает на превосходство Snapdragon 8 Gen 3 над A17 Pro в многозадачных нагрузках. Столь высокая оценка также обусловлена тем, что ROG Phone 8 Pro, будучи игровым смартфоном,, вероятно, оборудуется эффективной системой охлаждения, повышающей общую производительность SoC в продолжительной эксплуатации.

Однако важно отметить, что тесты производительности, проведенные под идеальными условиями, могут не всегда отражать реальную работу устройства. Для полной ясности о производительности ROG Phone 8 Pro будем ждать реальных тестов от рецензентов и пользователей. Также стоит учитывать, что A17 Pro столкнулся с проблемами теплорегулирования, что может повлиять на его производительность при запуске требовательных игровых приложений.

Интересно отметить, что ASUS, вероятно, уделила внимание эффективной системе охлаждения ROG Phone 8 Pro, что объясняет впечатляющие результаты в многоядерных тестах. Однако подлинность результатов A17 Pro, превышающих 7500 баллов, вызывает вопросы, возможно, из-за использования внешнего кулера или манипуляции данными. Реальные цифры ROG Phone 8 Pro позволят сделать более объективное сравнение с A17 Pro.