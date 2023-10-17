Появились тесты Intel Core i5 14400 - первый "народный" процессор нового поколения

Информация о результатах тестов процессора Intel Core i5-14400, который принадлежит к массовым моделям 14-го поколения (Non-K), стала доступна накануне его запланированного выпуска в начале 2024 года.

Несмотря на то, что компания Intel недавно выпустила процессоры Raptor Lake Refresh "K" 14-го поколения, модели Non-K появятся на прилавках не раньше начала 2024 года или CES. Это решение принято для обеспечения доступности места для новых чипов на рынке и избежания перегрузки складов, что может привести к нежелательным последствиям. Несмотря на это, характеристики этих чипов уже известны, так как они утекли в сеть.

Процессор Intel Core i5-14400 был замечен в базе данных Geekbench 6. Этот процессор имеет практически те же характеристики, что и Core i3-13400, включая 6 P-ядер и 4 E-ядра, всего 10 ядер и 16 потоков. Основная тактовая частота чипа составляет 2,5 ГГц, а максимальная — 4,7 ГГц. Кроме того, этот процессор оснащен 20 МБ кэш-памяти L3 и 9,5 МБ кэш-памяти L2. Тепловой дизайн-показатель (TDP) чипа составляет 65 Вт для PL1 и 148 Вт для PL2.

Что касается производительности, процессор Intel Core i5-14400 набрал 2464 балла в одноядерных тестах и 13 373 балла в многоядерных тестах. Это представляет собой увеличение производительности на +8% в одноядерных тестах и +29% в многоядерных тестах по сравнению с Core i5-13400. Однако стоит отметить, что производительность процессоров Intel Core i5-13400 были рассчитаны на основе средних данных из различных тестов, в то время как данные для Core i5-14400 были взяты из одного источника. Этот значительный рост производительности может быть связан с более эффективной системой охлаждения, поддержкой BIOS и использованием памяти DDR5-6000 на Core i5-14400.

В любом случае, учитывая тот факт, что цена на процессор Intel Core i5-14400 14-го поколения будет такой же, как у Core i5-13400 13-го поколения, дополнительная производительность является приветствуемым улучшением, делая этот процессор хорошим выбором для начальных игровых ПК с B760 или H610 материнской платой.