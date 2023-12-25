Появилось первое изображение ASUS RTX 4070 SUPER Dual

Портал Momomo_US опубликовал первое изображение ASUS RTX 4070 SUPER Dual.

ASUS RTX 4070 SUPER Dual с двумя вентиляторами, выполненная в компактном форм-факторе 2,46 слота. Благодаря своим небольшим размерам карта идеально подходит для ПК и корпусов малого форм-фактора, поскольку вы получите более высокую графическую производительность по сравнению со стандартной RTX 4070.

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будет поставляться в конфигурациях AD104-350 или AD103-175 SKU (PG141 SKU 335) с одинаковыми 7 168 ядрами в обоих вариантах. Ожидается, что графический процессор получит 48 МБ кэша L2. Похоже, что эта карта будет использовать 12 ГБ памяти GDDR6X с тем же 192-битным интерфейсом шины. Для RTX 4070 SUPER карта будет иметь на 20 Вт более высокий ТБП, чем существующая 4070 - 220 Вт.

Что касается производительности, то NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER должна быть примерно на 14% быстрее, чем обычная RTX 4070. Видеокарта также получит новый разъем питания CEM 5.1 Gen5. Существующие видеокарты RTX 4070 оснащаются либо 8-контактным, либо 12-контактным разъемом питания (поставляется с переходником).

Семейство графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER будет представлено на выставке CES 2024 в начале января, а запуск ожидается в том же месяце.