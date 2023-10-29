Появилось видео с разборкой портативной консоли Lenovo Legion Go

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go была недавно разобрана, позволяя рассмотреть ее внутреннее устройство, включая охлаждение процессора AMD Ryzen Z1.

Видео с разборкой опубликовано на китайской платформе Bilibili специалистом по аппаратному обеспечению Golden Pig Upgrade. Структура внутренних компонентов Legion Go напоминает другие портативные игровые устройства на рынке, но существует заметное отличие в системе охлаждения. В отличие от конкурента, такого как ASUS ROG Ally, который оснащен двумя вентиляторами для охлаждения, Lenovo Legion Go использует только один вентилятор. Кроме того, Lenovo использовала радиатор с одной медной тепловой трубкой, в то время как ASUS ROG Ally имеет две медные тепловые трубки и медную базовую пластину.

ASUS ROG Ally столкнулся с проблемами тепловыделения при запуске, требующими прошивочных обновлений. Однако ранние тесты показали, что Lenovo Legion Go демонстрирует сопоставимые температуры в играх, несмотря на такой же уровень теплового дизайна.

При дальнейшей разборке, эксперт отсоединил монтажный кронштейн из АБС-пластика, раскрыв огромную батарею емкостью 49,2 Втч, которая занимает значительную часть устройства. Внутри обнаружен процессор AMD Z1 Extreme, 16 ГБ памяти LPDDR5X-7200, а также твердотельный накопитель PCIe Gen4 вместимостью до 1 ТБ и слот micro-SD, поддерживающий до 2 ТБ дополнительного хранилища.

Сборка Lenovo Legion Go соответствует стандартам индустрии и отличается улучшенным дисплеем. Окончательное впечатление о устройстве будет сформировано после его выпуска, ожидаемого к 1 ноября 2023 года. Устройство уже доступно для предварительных заказов только у американских розничных продавцов, по цене от 749,99 до 799,99 долларов в зависимости от емкости накопителя.