Появился первый отзыв от владельца Samsung Galaxy Buds 3 Pro

В этом месяце Samsung планирует выпустить крупнейшее обновление Galaxy Buds за последние годы, и кто-то уже получил возможность испытать Galaxy Buds 3 Pro раньше официального релиза и поделиться первыми впечатлениями.

Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro неоднократно утекали в сеть в последние недели, и теперь ясно, что они отказались от «бобовидного» дизайна в пользу стиля, который напоминает AirPods от Apple. В частности, базовые Galaxy Buds 3 получили стержни и открытую посадку, но также имеют свои уникальные черты, такие как светодиодные полосы по бокам.

Пользователь Reddit u/Plastic_Development1 утверждает, что купил пару Galaxy Buds 3 Pro за 250 долларов в местном магазине Walmart. Быстрый обзор новых наушников, появившийся вчера, демонстрирует обновленный дизайн и светодиодные полосы. Пока неясно, какую именно функцию выполняют эти огни, но в приложении Galaxy Wearable можно настроить их внешний вид. Вероятно, они будут показывать уровень заряда батареи.

В своих комментариях пользователь делится первыми впечатлениями о Galaxy Buds 3 Pro. Он сравнивает их с AirPods Pro, отмечая, что активное шумоподавление (ANC) и качество звука в новых наушниках Samsung лучше. Также они оказались более удобными. Стержни поддерживают жесты смахивания и сжатия: смахивание регулирует громкость, а сжатие — паузы и пропуск песен. Функция Multipoint для одновременного подключения к нескольким устройствам, похоже, работает только с устройствами Galaxy. Хотя корпус полностью пластиковый, он имеет прочный шарнир и качественную фурнитуру.

В общем, первые отзывы весьма позитивные. Ожидается, что Samsung представит Galaxy Buds 3 Pro (и Buds 3) 10 июля вместе с другими новыми устройствами.