Праздник отменяется — Samsung опровергает слухи о доступном складном смартфоне

Год назад Samsung представила свои первые складные телефоны, однако программная поддержка Galaxy Z Fold завершится в этом году. Появились слухи о том, что компания разрабатывает доступное складное устройство, которое может быть представлено в следующем году. Это считалось значимым событием, учитывая высокую стоимость существующих складных телефонов. Иметь доступный вариант было бы привлекательным для тех, кто не готов тратить много денег на такое устройство.

Однако представитель Samsung опроверг слухи, подтвердив, что компания на самом деле не работает над созданием доступного складного телефона, и все эти утверждения не соответствуют действительности.

Существует два взгляда на данную ситуацию. Первый слух, возникший в августе, упоминал о возможном появлении складного телефона Fan Edition, но не предоставлял информации о ценовой категории. Недавний слух еще больше запутал ситуацию, указав, что будущий складной планшет Samsung может стоить от 400 до 500 долларов. Это даже заставило предположить, что устройство может войти в серию A, но данная информация была опровергнута.

Тем не менее, надежда на доступный складной телефон сохраняется, так как представитель Samsung не полностью отверг идею создания такого устройства. Было бы замечательно видеть что-то с ценой ниже 999 долларов, учитывая, что это стартовая цена для устройств Z Flip каждый год. Возможно, в будущем Samsung решит выпустить доступный складной телефон среднего класса, особенно учитывая усиливающуюся конкуренцию в этой области. В противном случае компания рискует потерять как деньги, так и пользователей.