Представлен дизайн Vivo X100s — смартфон выходит в мае

Недавно интернет активно обсуждал Vivo над X100 Ultra, устройством компании, ожидаемым к выпуску в следующем месяце. Теперь было представлено еще одно устройство под названием Vivo X100s, а также предоставлена дополнительная информация. Похоже, что китайский производитель электроники планирует выпустить три устройства серии X100 в следующем месяце.

Изначально мы думали, что Vivo выпустит только X100 Ultra, но теперь стало известно, что компания также выпустит X100 и X100s Pro вместе с вариантом Ultra. Если вас интересует базовая версия Vivo X100, вы можете ознакомиться с изображениями ниже. Дизайн телефона немного отличается от предыдущих моделей: он имеет плоские стороны, а также почти плоскую заднюю панель и небольшой изгиб к краю.

Источник также утверждает, что Vivo X100s будет представлен с тремя камерами на задней панели. Это такая же установка, что и в стандартной версии Vivo X100, поэтому значительных изменений не ожидается, но хорошая новость заключается в том, что камеры все еще эффективны. Телефон также будет иметь плоский экран, который, по всей видимости, снова станет популярным, однако это не относится к вариантам Pro и Ultra.

Дополнительные сведения о Vivo X100s указывают на то, что его толщина составляет всего 7,89 мм. Устройство будет доступно в черном, голубом, титановом и белом цветах, а внутри будет использоваться процессор MediaTek Dimensity 9300+.

Ничего не известно о доступности на международном рынке, но есть вероятность, что серия Vivo X100s может быть представлена и за его пределами. Это, вероятно, будет адаптация этих устройств для мирового рынка, но точные детали пока не разглашаются. В любом случае, будет интересно узнать, какие планы имеет компания.