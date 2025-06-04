Представлен мощный игровой смартфон Infinix GT 30 Pro с подсветкой и 144 Гц экраном

Как и обещала компания, сегодня состоялся релиз игрового смартфона Infinix GT 30 Pro на индийском рынке. Устройство сразу бросается в глаза благодаря яркому дизайну с RGB-подсветкой в версии Dark Flare или более сдержанной белой подсветке в варианте Blade White.

Цены и даты продаж:

8/256 ГБ — 24 999 рупий (~23000 рублей)

12/256 ГБ — 26 999 рупий (~25000 рублей)

Старт продаж запланирован на 12 июня через Flipkart и офлайн-магазины. Покупатели на Flipkart в первый день смогут сэкономить 2000 рупий.

Технические особенности:

Процессор Dimensity 8350

6.78" AMOLED-экран с 144 Гц

Основная камера 108 МП + сверхширокоугольная 8 МП

Аккумулятор 5500 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт

Поддержка беспроводной зарядки 30 Вт

Игровые фишки: триггеры, IP64, 120 FPS в BGMI

Отдельно можно докупить GT Gaming Kit (чехол с охлаждением) за 1199 рупий. Гарантия обновлений: 2 года для ОС и 3 года для безопасности.

Первые впечатления от устройства уже доступны, а полноценный обзор появится в ближайшее время. Похоже, Infinix приготовила достойного конкурента в среднем ценовом сегменте.