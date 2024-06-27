Представлен первый игровой ноутбук от RedMagic

Компания RedMagic, известная своими игровыми смартфонами, представила на выставке MWC Shanghai 2024 в Шанхае свой первый игровой ноутбук. Новинка, названная Gaming Laptop 16 Pro, поступит в продажу в Китае 3 июля. Лэптоп оснащён флагманским процессором Intel Core i9-14900HX, дискретной видеокартой GeForce RTX 4070 и 16-дюймовым экраном с разрешением 2.5K.

Производитель утверждает, что по уровню сборки Gaming Laptop 16 Pro не уступает MacBook. Как и ноутбуки Apple, новинка от RedMagic собрана в корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава серии 6xxx. Игровой ноутбук будет доступен в двух цветах — чёрном и белом, оба варианта оснащены RGB-подсветкой клавиатуры. Устройство также оборудовано несколькими разъёмами USB-A, двумя USB-C, а также портами LAN и HDMI.

Экран ноутбука имеет соотношение сторон 16:10 и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. О стоимости Gaming Laptop 16 Pro производитель пока не сообщил. Также неизвестно, появится ли новинка в продаже за пределами Китая.