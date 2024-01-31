Представлена ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition — огромный кулер на 4 слота и частота до 2640 МГц

ASUS представила новую линейку графических процессоров из серий GeForce RTX 30 и RTX 40 в рамках коллекции Noctua edition, а следующая модель основана на флагманских картах NVIDIA RTX 40 SUPER — GeForce RTX 4080 SUPER.

Вновь сотрудничая с Noctua, ASUS предоставляет превосходное охлаждение и производительность графического процессора в своей версии GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC. Эта модель оборудована массивным четырехслотовым решением для охлаждения, включающим два вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM, двойной БИОС, технологию вентилятора 0 дБ и разгон до 2640 МГц, превышающий эталонную тактовую частоту 2550 МГц на 3,5%. Основные характеристики видеокарты включают:

Основана на NVIDIA DLSS3, архитектуре Ады Лавлейс и полной трассировке лучей.

Тензорные ядра 4-го поколения: повышение производительности в 4 раза с использованием DLSS 3 по сравнению с рендерингом методом грубой силы.

Ядра RT 3-го поколения: увеличение производительности трассировки лучей в 2 раза.

Версия OC: 2640 МГц (режим OC)/2610 МГц (режим по умолчанию).

Два вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM обеспечивают отличное охлаждение и низкий уровень шума.

Оптимизированная паровая камера эффективно отводит тепло в большой массив ребер.

Переключатель Dual BIOS для переключения между профилями Quiet и Performance BIOS без программного обеспечения.

Технология 0 дБ для бесшумного игрового опыта.

GPU Tweak III обеспечивает интуитивную настройку производительности, терморегуляции и мониторинга системы.

Кроме того, видеокарта предлагает пять выходов дисплея, включая два выхода HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4. Dual BIOS позволяет переключаться между режимами производительности и тишины. Как и прежде, ASUS использует специальный дизайн печатной платы, и цена этой модели будет выше, предоставляя пользователям отличную производительность охлаждения при минимальном уровне шума. Следите за ценами, когда графические процессоры NVIDIA RTX 4080 SUPER поступят в продажу.