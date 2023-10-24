Представлена Colorful CVN B760I Frozen — материнская плата в великолепном белом дизайне

Ранее, Colorful выпустила материнскую плату CVN B760I Frozen в версии DDR4, ограничив ее доступность. Теперь компания представила вариант DDR5, вторую Mini-ITX плату в их линейке, и она выглядит впечатляюще. Эта материнская плата обеспечивает полную совместимость с последними процессорами Intel 14-го поколения и поддерживает память DDR5-8000.

CVN B760I FROZEN WIFI D5 получилf обновленный и более смелый дизайн с матовым стеклянным теплоотводом VRM. Также лазерная надпись CVN стала более выразительной по сравнению с предыдущей моделью CVN B760 FROZEN WIFI. Материнская плата украшена голографическими элементами, меняющими цвет при изменении угла обзора. За теплоотводом VRM размещен высокопроизводительный вентилятор с ШИМ-регулятором диаметром 30 мм, который эффективно удаляет тепло, обеспечивая максимальную производительность для процессоров Intel Core i7 и i9 14-го поколения.

Основные характеристики включают:

Поддержку процессоров Intel Core 14-го, 13-го и 12-го поколений.

Чипсет Intel B760

Форм-фактор Mini-ITX

Поддержку двухканальной памяти DDR5 емкостью до 96 ГБ, с возможностью разгона до DDR5-8000(OC)

Схему питания 7+1+1 (Dr. MOS 90A)

Металлический слот PCIe 5.0 X16

Два высокоскоростных слота PCIe 4.0 M.2 (с охлаждающей броней M.2 для переднего слота)

Wi-Fi 6 + BT, Realtek 2,5 Гбит/с локальной сети

Цену компания Colorful пока не раскрыла, но ожидается, что материнская плата CVN B760I Frozen WIFI D5 Mini-ITX поступит в продажу в этом квартале. Следите за обновлениями для получения дополнительной информации.