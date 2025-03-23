Представлены Huawei FreeBuds 6 — отличные наушники с высокой автономностью

Вместе со складным смартфоном Pura X компания Huawei официально анонсировала беспроводные наушники FreeBuds 6. Модель получила двойную звуковую систему — в каждом наушнике установлены 11-мм динамический драйвер и микроплоский твитер, что позволяет воспроизводить частоты от 14 Гц до 48 кГц. Поддерживается lossless-аудио, а система адаптации к форме уха помогает сохранять качество звучания независимо от посадки.

Для любителей мобильных игр и видео Bluetooth 5.2 обеспечивает низкую задержку, а интеллектуальные микрофоны с костной проводимостью и шумоподавлением до 95 дБ гарантируют чёткую передачу голоса даже при сильном ветре (до 8 м/с). Поддерживается пространственное аудио с отслеживанием движения головы, а за качество звука отвечали эксперты Центральной консерватории музыки Китая.

Полной зарядки хватает до 36 часов, а 5 минут быстрой зарядки дают ещё 2,5 часа прослушивания. IP54 защищает от пыли и брызг, а сенсорное управление и голосовой помощник Celia с поддержкой 21 языка делают наушники ещё удобнее. В Китае FreeBuds 6 уже доступны по цене 999 юаней (~$138).