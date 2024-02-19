Предварительные тесты MSI Claw показывают достаточно низкую производительность

Причина привлечения всемирного внимания к Claw от MSI заключается в его способности сообщить нам, достаточно ли SKU Intel Meteor Lake «заслуживает внимания» в сегменте портативных устройств. Хотя он еще не появился на мировом рынке, похоже, что несколько китайских обозревателей приобрели устройства этой модели и сравнили их с существующими конкурентами на рынке, чтобы дать потенциальным потребителям понять, стоит ли оно того.

Прежде чем перейти к обзорам, давайте кратко рассмотрим MSI Claw. Он представлен в двух различных вариантах: Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 135H, и оба SKU имеют небольшую разницу в производительности. Рецензенты провели тестирование портативного компьютера в различных игровых сценариях, демонстрируя производительность обоих вариантов и сравнивая его с портативным устройством ASUS ROG Ally. Полученные результаты достаточно интересны, и они также были проверены на различных уровнях TDP.

В ходе тестирования рецензент испытал портативные компьютеры в Shadow of The Tomb Raider и, согласно встроенным в игру тестам, MSI Claw (Core Ultra 155H) отстал от ROG Ally на всех протестированных уровнях мощности, с разницей в производительности в среднем 10-15 процентов.

Такая же разница наблюдалась и в других играх, таких как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Однако важно отметить, что ASUS ROG Ally находится в более зрелом состоянии с точки зрения поддержки драйверов и других ресурсов, в то время как MSI Claw еще не выпущен на рынок. Поэтому можно ожидать, что разница в производительности сократится, но в долгосрочной перспективе останется.

Кроме того, рецензент сравнил варианты MSI Claw между собой, показав разницу в производительности между двумя различными моделями. Поскольку обе модели оснащены встроенным SoC Intel Meteor Lake с различными характеристиками, такими как количество ядер Xe и ядер CPU, разница в производительности была заметна, особенно в требовательных играх, где разрыв составил более 20%.

Несмотря на интересные результаты, стоит помнить, что они не являются окончательными, так как устройство может получить значительное повышение производительности к моменту официального запуска. Однако очевидно, что ROG Ally от ASUS с процессорами AMD Ryzen Z1 по-прежнему является очень конкурентоспособным устройством, и будет интересно увидеть, как следующее поколение моделей будет соперничать с портативными вариантами Intel на базе Meteor Lake и будущих процессоров Core Ultra.