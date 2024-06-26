Презентация новых девайсов от Google пройдет 13 августа — чего ждать от мероприятия?

Ежегодное мероприятие Pixel, обычно проводимое в октябре/ноябре, в этом году пройдет по-новому. Google объявила о раннем событии, запланированном на 13 августа, чтобы представить Pixel 9 и Pixel Watch 3.

Компания вызвала ажиотаж, объявив о раннем аппаратном мероприятии Pixel, которое пройдет не в Нью-Йорке, как предполагалось ранее, а в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью, Калифорния. Прошлые мероприятия Made by Google проходили в Сан-Франциско, но изменение места проведения — это лишь одно из новшеств мероприятия 2024 года. Основной доклад начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени. В этом году приглашения рассылаются за полтора месяца до события, тогда как в прошлом году они отправлялись за месяц. Приглашения ориентированы на Android, Pixel и новые возможности искусственного интеллекта.

На прошлогоднем мероприятии Made by Google были представлены Pixel 8, Pixel Watch 2 и функции искусственного интеллекта для Google Assistant. В этом году основные ожидания связаны с Pixel 9 и Pixel Watch 3. Pixel 9 будет представлен вместе с Pixel 9 Pro в двух размерах. Также ожидается Pixel 9 Pro Fold и слухи о выпуске Pixel Buds Pro 2. Pixel Watch 3, по слухам, будут иметь дизайн, схожий с предшественниками, и будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Подробности о мероприятии можно узнать здесь.

Google не объяснила причину переноса даты, но возможно, это связано с утечками информации о серии Pixel до официального анонса. Возможно, компания стремится сделать 2024 год годом сюрпризов и планирует внести больше изменений по мере приближения события.