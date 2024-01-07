Примеры фотографий OPPO Find X7 Ultra показывают превосходство над всеми флагманами

OPPO Find X7 Ultra вызывает значительный интерес по всем правильным причинам, несмотря на то, что возможно не попадет на международные рынки, компания вкладывает средства в его маркетинг. Недавно были представлены образцы камеры телефона, демонстрирующие впечатляющие характеристики. Сегодня у нас появились дополнительные образцы двойных перископических камер предстоящего устройства.

OPPO Find X7 Ultra теперь обещает впечатляющую производительность камеры, а также оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, что делает его мощным смартфоном. Образцы, представленные ниже, делают второстепенные смартфоны выглядящими детской игрушкой:

Фотографии сделаны двойной перископической камерой OPPO Find X7 Ultra; представлены снимки с 65-миллиметровым калибром и 135-миллиметровым калибром. Несмотря на профессиональное фотографирование, эффект от изображений впечатляет, и ожидается еще лучшая производительность с основным датчиком Sony LYT-900.

Помимо выдающихся образцов, OPPO Find X7 Ultra также оборудован некоторыми функциями бизнес-класса, включая двусторонний конфиденциальный вызов для повышения конфиденциальности в телефонных разговорах, VIP-режим для обеспечения высокого уровня безопасности и встроенный чип безопасности.

OPPO Find X7 Ultra, вероятно, предоставит функциональность, которой не удалось достичь многим другим смартфонам. Официальный выпуск намечен на 8 января, и мы будем следить за дополнительной информацией о устройстве. Между тем главное, что я ожидаю от этого телефона, — это международный релиз, так как я заинтересован в его тестировании и уверен, что он сможет конкурировать с некоторыми из самых премиальных смартфонов на рынке.