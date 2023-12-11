Производители ноутбуков сделают ставку на компьютеры с искусственным интеллектом

Рынок ПК в следующем году ожидает положительный прогноз, благодаря активному развитию «ПК с искусственным интеллектом», что приведет к предполагаемому росту на 11% в 2024 году.

В последние два года индустрия ПК сталкивалась с застоем, преимущественно из-за нежелания потребителей переходить на следующее поколение оборудования, а также из-за инфляции, повышения цен и проблем в цепочке поставок. Однако эксперты отмечают, что в следующем году рынок ПК переживет подъем, основанный на нескольких факторах, в том числе на ПК с искусственным интеллектом.

Аналитики от TechInsights сообщают, что, несмотря на прогнозируемое сокращение поставок на 27% в 2023 году по сравнению с 2021 годом, следующий год обещает быть «успешным» для рынка ПК. Canalys также делится оптимизмом, прогнозируя, что поставки ПК достигнут 267 миллионов единиц в 2024 году, представляя собой увеличение на 8% по сравнению с предыдущим годом. Особый рост ожидается в сегменте ноутбуков, где прогнозируется увеличение поставок на 11% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, за счет внедрения искусственного интеллекта на рынки и цикла обновлений потребительского сегмента.

Предполагается, что искусственный интеллект станет ключевым фактором в подъеме отрасли ПК, как заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, отметив, что интеграция функций, ориентированных на ИИ, в основные приложения может изменить текущее состояние рынка. Появление на рынке конкурентов с процессорами на базе ARM также рассматривается как стимул для роста.

На фоне появления новых продуктов становятся более доступными и существующие стандарты, такие как платформа AMD AM5, благодаря акциям и скидкам, привлекают внимание. AMD укрепляет свои APU для ноутбуков Ryzen следующего поколения мощными механизмами искусственного интеллекта, такими как XDNA 1 и XDNA 2, ожидаемыми к выпуску в 2024 году. Этот внушительный портфель решений ИИ для ПК привлечет внимание потребителей, и предварительные прогнозы указывают на то, что поставки ПК к 2025 году могут достичь почти 250 миллионов единиц с ростом в этом сегменте до 15%.