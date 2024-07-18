Производительность AMD Ryzen 9 9950X аналогична Core i9-14900KS, но при меньших температурах

Последние тесты настольного процессора AMD Ryzen 9 9950X 16-Core "Zen 5" были опубликованы участником форума Anandtech под ником Igor_kavinski, который ранее демонстрировал возможности производительности этого флагмана в Blender при различных TDP. В этот раз основным тестом был выбран Cinebench R23, и результаты оказались впечатляющими.

Процессор AMD Ryzen 9 9950X "100-000001277" является флагманским чипом с двумя Zen 5 CCD и одним IOD. Он имеет 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,3 ГГц и максимальную тактовую частоту Boost до 5,7 ГГц. Процессор оснащен 80 МБ кэш-памяти (64 МБ L3 + 16 МБ L2) и имеет TDP 170 Вт. Хотя тактовая частота Boost идентична Ryzen 9 7950X, базовая частота немного снижена на 200 МГц, что предполагает высокую эффективность многопоточной производительности.

Результаты Игоря были получены с использованием инженерного образца (ES) процессора AMD Ryzen 9 9950X, настроенного вручную (PBO+CO) и протестированного на различных целевых PPT. Тестирование проводилось с использованием стандартной памяти DDR5 4800 MT/s и мощного водяного охлаждения, которое поддерживало температуру чипа на уровне 60 °C при PPT 230 Вт. Это показывает высокую эффективность охлаждения системы, учитывая холодную работу процессоров Ryzen.

Настольный процессор AMD Ryzen 9 9950X "Zen 5" может соперничать с Ryzen 9 7950X3D при TDP 120 Вт и с Core i9-14900KS при TDP 160 Вт. Результаты против i9-14900KS впечатляют, учитывая, что последний работает при экстремальном профиле, выдающем более 300 Вт мощности, вдвое больше, чем 160 Вт PPT. При PPT 200 Вт 9950X опережает на 5%, а при PPT 230 Вт — на 8%, оставаясь менее энергопотребляющим.

Инженерный образец при стандартном TDP 170 Вт показывает результаты, сопоставимые с оптимизированным результатом 160 Вт PBO+CO. Чип ES при 160 Вт немного опережает благодаря дополнительной настройке, что дает хорошее представление о его возможностях.