Производство видеокарт GeForce RTX серии 4070 и 4060 сильно сократили

Ситуация с нехваткой GPU породила множество разговоров на рынке. Сейчас давайте разберемся, как это фиаско развивается. Источники из цепочки поставок сообщают, что графические процессоры GeForce RTX 40 от NVIDIA, основанные на архитектуре Ada Lovelace, могут столкнуться с дефицитом уже в следующем месяце. Компания «жестко» ограничила производственные линии, сократив поставки до 50%. Особо пострадают модели GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060.

Есть разные мнения о причинах дефицита. Тайваньские СМИ сообщают, что NVIDIA сосредоточила внимание на своей цепочке поставок для ИИ в ожидании линейки Blackwell. Поставщики, такие как TSMC, перенаправили свои мощности на удовлетворение спроса на ИИ, что привело к снижению поставок графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace "GeForce RTX 40". Это создало так называемый "эффект вытеснения", и избежать его можно лишь за счет компромиссов с потребительскими продуктами.

Еще одно мнение, озвученное азиатскими источниками, в частности BoardChannels через Harukaze5719, утверждает, что NVIDIA столкнулась с нехваткой поставок GDDR6X от производителей памяти. Партия GDDR6X, полученная ранее, имела проблемы с качеством, что создало узкое место в цепочке поставок и затруднило общее производство. Тем не менее, в отчете говорится, что эта проблема временная, и NVIDIA уже работает над ее решением.

UDN сообщает, что серия GeForce RTX 4060, включая 4060 Ti и 4060, уже испытывает нехватку поставок и рост цен. Это повлияло и на более дорогие карты, такие как RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Сокращение поставок было сделано, чтобы избежать избыточного накопления запасов перед запуском графических процессоров следующего поколения серии RTX 50, так как NVIDIA и ее партнеры все еще решают проблемы с остатками RTX 30 "Ampere".

Согласно обзору оборудования Steam, графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40 "Ada" занимают 21,3% рынка, а RTX 30 "Ampere" — 32,7%. Более старые графические процессоры Turing "GeForce RTX 20" занимают 22,2%, включая 12%-ную долю серии GTX 16, которая остается популярной среди геймеров с ограниченным бюджетом.