Против Intel готовится новый коллективный иск

Проблемы с нестабильностью процессоров Intel 14-го и 13-го поколений перестали быть редкостью и затронули множество пользователей, включая разработчиков игр, создателей контента и профессионалов, а также крупные сообщества. В ответ на это несколько компаний начали готовить коллективные иски, чтобы защитить права потребителей и вынести этот вопрос на рассмотрение суда.

После дела Abington Cole + Ellery, Kaplan Gore, известная юридическая фирма, специализирующаяся на коллективных исках, решила также взяться за эту проблему и рассматривает возможность подачи иска против Intel.

В своем недавнем заявлении Kaplan Gore обратилась к пользователям, пострадавшим от нестабильности процессоров Intel, с просьбой поделиться своими историями. Фирма собирает информацию о розничных процессорах 14-го и 13-го поколений, которые были проданы как отдельные компоненты и как часть готовых компьютеров. Kaplan Gore утверждает, что, хотя Intel предлагает расширенные гарантии на процессоры, они не учли интересы потребителей, купивших процессоры в составе готовых ПК, что показывает недостатки их гарантийной политики.

Кроме того, Kaplan Gore заявила, что Intel неохотно рассматривает запросы на возврат товаров (RMA) и не предоставляет компенсации пользователям, оставшимся без процессоров на продолжительное время. На данный момент фирма ещё не объявила о конкретных планах по подаче иска, так как находится на стадии сбора информации от потребителей. Тем не менее, можно предположить, что Intel предстоит нелегкий путь в решении этих проблем, учитывая текущую ситуацию с их доходами и репутацией.