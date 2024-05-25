Прототип Apple iPod комплектовался неизвестной версией "Тетриса"

YouTube-канал Apple Demo представил мини-обзор прототипа iPod третьего поколения с игрой Stacker, которая не была включена в официальную версию устройства. Помимо этой вариации «Тетриса», инженерный образец iPod также содержал неизданные игры Block0 и Klondike.

На задней панели плеера, где обычно указывается ёмкость накопителя, размещена надпись DVT (Design Validation Testing), что указывает на тестовый образец на средней стадии разработки. В памяти устройства сохранились две песни и плейлист, а использовался этот экземпляр для тестирования аккумулятора. После установки накопителя из iPod второго поколения, загрузка с диска прошла успешно, и среди игр была запущена Stacker — клон «Тетриса».

Команда Apple Demo связалась с Тони Фаделлом, бывшим старшим вице-президентом подразделения Apple iPod, чтобы узнать, почему клон «Тетриса» не вошел в финальную версию устройства. В 2022 году он прокомментировал: «Потому что мы добавили игры в более позднем выпуске ПО». Позже Apple выпустила лицензионный «Тетрис» для классических версий iPod, поддерживающих установку игр через iTunes Store.

В игре Stacker фигуры перемещаются влево и вправо с помощью навигационного колеса, а центральная кнопка сбрасывает их вниз. Как и в оригинальном «Тетрисе», цель игры — набрать больше очков, заполняя и очищая ряды блоков. Однако в этой версии игры были замечены недоработки — блок фигуры однажды застрял в стопке при вращении.