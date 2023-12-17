Процессор Dimensity 9400 продолжит тенденцию отказа от энергоэффективных ядер

По слухам, Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4 представляют собой первые в мире 3-нм чипсеты, предназначенные для флагманских устройств Android. Однако есть утверждения информатора, который утверждает, что к 2024 году топовый чипсет MediaTek опережает Qualcomm во всех аспектах. Dimensity 9400, по всей видимости, не будет полагаться исключительно на ядра Cortex-X5, и хотя отсутствие эффективных ядер может влиять на его производительность, предполагается, что улучшенный производственный процесс по технологии 3 нм может смягчить этот эффект. Планируется, что в будущем SoC от MediaTek не потребуется эффективных ядер, что будет интересным экспериментом.

Информации о графическом процессоре в этом SoC пока нет, и информатор, вероятно, обсуждает производительность процессора при сравнении с Snapdragon 8 Gen 4. В следующем году Qualcomm также перейдет на собственные ядра Oryon, и слухи говорят, что Snapdragon 8 Gen 4 откажется от эффективных ядер, предпочитая использовать только производительные ядра под кодовым названием "Phoenix" в конфигурации "2 + 6".

Таким образом, оба 3-нм чипсета отказываются от маломощных ядер в 2024 году, что создаст впечатляющую конкуренцию между ними в чистой многоядерной производительности. Некоторые источники также утверждают, что китайские бренды могут предпочесть флагманский SoC от MediaTek из-за его производительности и более низкой цены по сравнению с Snapdragon 8 Gen 4. Однако стоит ожидать официальных тестовых сравнений для окончательных выводов.