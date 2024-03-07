Процессор Intel Core i9-14900KS 6,2 ГГц выйдет 14 марта

Для сокета Intel LGA 1700 были выпущены три чипа KS, начиная с 12900KS (5,5 ГГц), 13900KS (6,0 ГГц), а теперь и третья и последняя модель - 14900KS (6,2 ГГц). Этот чип больше не является сюрпризом, так как он уже был распространен среди розничных продавцов по всему миру, и его утечка уже произошла как внутри, так и снаружи коробочной упаковки. На прошлой неделе сообщалось, что некоторым энтузиастам даже удалось приобрести чип раньше официального запуска.

Сообщается, что Intel планирует выпустить процессор Core i9-14900KS 14 марта в 8 утра (тихоокеанское время), что означает через 8 дней. Пока цена не подтверждена, но, основываясь на информации о розничных продавцах, которую мы видели, можно ожидать, что она будет такой же, как у Core i9-13900KS и составит около 750 долларов (около 68 000 р.).

В момент запуска процессор Intel Core i9-14900KS будет самым быстрым чипом с самой высокой тактовой частотой на планете. Он имеет ту же конфигурацию, что и Core i9-14900K, с 24 ядрами (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потоками, 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2. Мы также можем отметить тактовую частоту каждого ядра этого чипа: 6,2 ГГц для максимума 3 P-ядер и 5,9 ГГц для всех ядер. E-ядра работают на частоте 4,6 ГГц для 3 ядер и 4,5 ГГц для всех ядер.

Чтобы достичь таких высоких частот, Intel, по-видимому, увеличила напряжение Core i9-14900KS до максимального значения, которое по умолчанию не достигает уровня 1,5 В, с TDP PL1 150 Вт и рейтингом PL2 выше 253 Вт. Intel Core i9-14900KS также является чипом с высокой степенью оптимизации, что позволяет ему выдерживать такие высокие тактовые частоты, напряжения и ограничения мощности. Процессор 14900K по умолчанию плохо справляется с более высокими напряжениями, ограничениями мощности и температурами, что может вызвать проблемы со стабильностью в играх и приложениях.