Процессоры AMD поколения Ryzen Zen 5 появиться уже в августе

Процессоры AMD следующего поколения Ryzen «Zen 5» могут появиться уже в августе, а первые мини-ПК с ними — через несколько месяцев.

Недавно производитель мини-ПК AOOSTAR рассказал о своих будущих продуктах, включая обновленный мобильный графический процессор Radeon RX 7650 XT, и сообщил, что процессоры Ryzen следующего поколения на базе архитектуры Zen 5 ожидаются в августе.

Однако, скорее всего, речь идет об APU AMD Strix «Zen 5», так как AOOSTAR специализируется на мини-ПК на базе мобильных чипов, а не настольных процессоров. Поэтому можно ожидать, что процессоры Ryzen следующего поколения для настольных ПК с архитектурой Zen 5 появятся на платформах с сокетом AM5 примерно в то же время.

AOOSTAR заявляет, что процессоры AMD Ryzen «Zen 5» следующего поколения будут выпущены в августе, а первые мини-ПК с линейкой Strix планируется выпустить к октябрю, в начале четвертого квартала 2024 года. Это значит, что нас ожидают компактные решения на основе новейших чипов. APU AMD Strix станут значительным обновлением благодаря новым ядрам Zen 5, архитектуре iGPU RDNA 3+ и новейшей XDNA 2 AI NPU, обеспечивающей в 3 раза больше TOPS, чем Hawk Point (~ 45 TOPS).

Гибридные процессоры AMD Strix будут представлены в двух вариантах: стандартная монолитная конструкция с 12 процессорами и 16 ядрами iGPU RDNA 3+, а также чипы Strix Halo более высокого класса с 16 ядрами и до 40 ядрами iGPU RDNA 3+. Ожидается, что последние станут широко доступны к концу 2024 или началу 2025 года, поэтому первые мини-ПК AMD Zen 5 будут оснащены монолитными чипами Strix.

Процессоры AMD Ryzen для настольных ПК также появятся, и сегмент материнских плат AM5 уже получает новейшую поддержку AGESA BIOS. Некоторые производители материнских плат даже опубликовали брендинг серии Ryzen 9000 для этих чипов, но, как и в случае с AMD Strix, возможны изменения в брендинге и в настольных процессорах. Основной доклад AMD на Computex 2024 обещает множество анонсов продуктов Zen 5, так что следите за новостями, ведь до мероприятия осталось совсем немного времени.