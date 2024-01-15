Процессоры AMD следующего поколения появятся вместе с AM5 в этом году

Следующее поколение процессоров AMD Ryzen, известное под кодовым названием «Granite Ridge», обещает стать значительным шагом вперёд, переходя на новую архитектуру Zen 5. Эти процессоры будут построены на основе архитектуры ядра Zen 5 и предложат ряд инновационных технологий, включая обновленный дизайн, расширенные возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Совместимость с настольной платформой AM5, включая существующие материнские платы 600-й серии, обеспечит беззаботное обновление системы. Официальный запуск процессоров Ryzen следующего поколения от AMD запланирован на 2024 год, ожидается, что они поступят в продажу во второй половине этого года.

Хотя детали архитектуры Zen 5 остаются малоизвестными, официальные заявления компании указывают на повышенную производительность и эффективность, переработанный интерфейс и широкие функциональные возможности. Процессоры будут также включать интегрированные оптимизации для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Выход процессоров Ryzen следующего поколения AMD совпадет с выпуском настольных процессоров Arrow Lake-S от Intel на новом сокете LGA 1851. Обе компании добавят ускорители искусственного интеллекта в свои новые линейки, а AMD, кроме того, собирается представить семейство APU Ryzen 8000G для настольных ПК позднее в этом месяце.

Инсайдер по аппаратному обеспечению @Kepler_L2 сообщает, что семейство AMD Ryzen «Granite Ridge» находится в процессе массового производства. AMD должна определиться с временем представления чипов, рассматривая варианты между следующим Computex после официального запуска в третьем квартале и небольшим переносом в четвёртый квартал. Несколько обновлений и оптимизаций архитектуры Zen 5 уже были замечены в новых патчах, а также были обнаружены предполагаемые образцы. Обещание полной совместимости с платформой AM5 до 2025 года подчеркивает долгосрочную поддержку AMD для своих настольных платформ. Архитектура Zen 5 также будет внедрена в семейство ноутбучных процессоров Ryzen следующего поколения, известное под кодовым названием Strix Point, которое планируется выпустить ближе к концу 2025 года.