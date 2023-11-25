Процессоры Intel Arrow Lake получат встроенные видеокарты с поддержкой XeSS

Ожидаемые процессоры Intel Arrow Lake, запланированные на следующий год, будут оборудованы усовершенствованным графическим процессором Arc Xe-LPG Plus, предоставляющим расширенное ускорение за счет интеграции блоков XMX.

По последним данным от Coelacanth-Dream, графические процессоры Intel Arrow Lake получат графический процессор Arc Xe-LPG, являющийся улучшенной версией того, что используется в процессорах Meteor Lake. Этот апгрейд обеспечит более высокую производительность искусственного интеллекта благодаря внедрению блоков XMX. Это изменение также повлечет за собой переименование iGPU в Xe-LPG Plus, в отличие от версии Meteor Lake, известной просто как Xe-LPG.

Добавление графического процессора Arc "Xe-LPG Plus" для Intel Arrow Lake было замечено в последнем патче IGC, который отражает сохранение основной функциональности графических процессоров Meteor Lake и Arrow Lake, но с некоторыми улучшениями. Новые блоки XMX, представленные в дискретных графических чипах, обогащают функционал, в то время как процессоры Meteor Lake из-за ограничений по месту вынуждены использовать традиционные инструкции DP4a, исключив блоки XMX из фрагментов рендеринга Xe-LPG.

Эти инструкции продолжают обеспечивать выдающуюся поддержку XeSS и ускорение, как показано в демонстрационных версиях Meteor Lake, демонстрирующих почти вдвое большую производительность в играх. Присутствие блоков XMX подразумевает, что следует ожидать дополнительного улучшения производительности и качества изображения с включением XeSS на процессорах Arrow Lake следующего поколения. Пока неясно, будет ли графический процессор Arc Xe-LPG Plus интегрирован во все модели Arrow Lake или ограничится высокопроизводительными игровыми вариантами, но обеспечит интересные перспективы для будущих чипов Intel.

Графический процессор Intel Arrow Lake Arc Xe-LPG Plus, построенный на архитектуре Alchemist, будет базироваться на 3-нм технологическом узле TSMC, в отличие от текущего графического процессора, который использует 5-нм узел TSMC. Этот графический процессор станет последним с архитектурой Alchemist перед переходом Intel к более производительной модели графического процессора Xe2, известной как Battlemage в Lunar Lake, а затем к Xe3 Celestial для будущих клиентских чипов.