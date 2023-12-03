Процессоры в Apple Watch Series 9 построены на морально устаревшей архитектуре A16 Bionic

Все версии Apple Watch Series 9 оснащены новым процессором S9 SiP, однако, согласно последнему анализу, этот чип не изготавливается массово по последнему 3-нм техпроцессу TSMC "N3B", который использовался в моделях A17 Pro и M3. Вместо этого "Система в упаковке" умных часов фактически базируется на предыдущем поколении Apple A16 Bionic, который используется в новых iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Это свидетельствует о масштабируемости архитектуры чипов компании, представляя экономически эффективный метод создания кремниевых решений для различных продуктов.

A16 Bionic включает два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных, а также 5-ядерный графический процессор. Однако нельзя предполагать, что все эти компоненты могут поместиться в корпус размером с S9. Apple использовала меньшее количество ядер ЦП и графического процессора для SoC Apple Watch Series 9, конфигурируя S9 с двухъядерным процессором и одним ядром графического процессора.

Хотя S9 не обладает теми же характеристиками, что и A16 Bionic, это вполне оправдано, учитывая, что Apple Watch Series 9 предназначены для другого класса продуктов по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Анализ EETimes указывает на использование масштабируемой архитектуры, которая позволяет экономить на проектировании и производственных затратах, предоставляя гибкость в создании более функциональных продуктов для различных категорий, таких как iPad Pro или Mac.

К примеру, анализ утверждает, что Apple M3, M3 Pro и M3 Max, также как S9 на базе A16 Bionic, основаны на A17 Pro, обладают более крупным кристаллом, хотя производятся по 3-нм техпроцессу. Почему же ни одна из моделей Apple Watch Series 9 не получила 3-нм чип? Вероятно, это связано с высокими затратами на производство такого кремния.

Согласно данным, изготовление M3, M3 Pro и M3 Max обходится в 1 миллиард долларов. Учитывая, что Apple Watch Series 9 предоставляют меньше функциональных возможностей, нет необходимости в применении передового производственного процесса для S9. Возможно, с S10 SiP, который появится в Apple Watch Series 10, мы узнаем о новом 3-нм техпроцессе N3E от TSMC, предоставляющем чипу более продвинутые возможности.