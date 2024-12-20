Прозрачный SIGNATURE OLED T от LG доступен — телевизор за 60 тысяч долларов впечатлит любого

Компания LG наконец-то назвала цену своего прозрачного телевизора SIGNATURE OLED T, который покорил публику на CES 2024. Стоимость новинки составляет внушительные 59 999 долларов, а приобрести её можно уже сегодня, правда, в ограниченном числе магазинов, таких как Best Buy, Video & Audio Center, а также на LG.com. Этот телевизор — не тот продукт, который можно просто забрать с полки. Его покупка — почти как церемония, что и доказала первая продажа на гала-вечере в Video & Audio Center.

77-дюймовый экран SIGNATURE OLED T способен менять свою природу. В прозрачном режиме он становится почти невидимым, позволяя видеть то, что находится за экраном. А если переключиться в непрозрачный режим, он превращается в классический телевизор с потрясающим качеством изображения, ничем не уступающим другим премиальным моделям LG.

Три уникальных фишки, которые выделяют SIGNATURE OLED T:

T-Objet — прозрачный Always-On-Display (AOD), превращающий экран в цифровой холст. Он идеально подходит для демонстрации произведений искусства, видео или фотографий с исключительной детализацией и цветопередачей.

T-Bar — стильный информационный тикер, который появляется внизу экрана. Он показывает важные данные, такие как спортивные результаты, прогноз погоды или статус IoT-устройств. Остальная часть экрана остается прозрачной, создавая минималистичный вид.

T-Home — удобный интерфейс для быстрого доступа к приложениям, настройкам и функциям. Все организовано так, чтобы пользователь мог легко управлять устройством и наслаждаться его возможностями.

LG SIGNATURE OLED T — это не просто техника, а символ роскоши и технологии будущего. Да, цена в 60 тысяч долларов ставит его вне досягаемости большинства, но он создан не для всех. Это телевизор для тех, кто ценит сочетание высоких технологий, уникального дизайна и эксклюзивности. И хотя многим может показаться, что прозрачность — не тот «трюк», за который стоит отдавать такие деньги, LG T однозначно доказывает: будущее экранов уже наступило.