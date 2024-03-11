Qualcomm готовится пополнить линейку флагманских процессоров выпустив Snapdragon 8s Gen 3

Поскольку MediaTek не замедляет темпов, Qualcomm решила расширить своё портфолио флагманских SoC для смартфонов, выпустив Snapdragon 8s Gen 3. Последний тизер компании наконец-то раскрыл дату запуска предстоящего чипсета. Судя по его характеристикам, он должен предложить производительность ниже, чем Snapdragon 8 Gen 3.

Тизер был обнаружен на Weibo, указывая на анонс Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm 18 марта, всего через неделю. Учитывая букву "s" в названии чипсета, можно предположить, что это более быстрая версия Snapdragon 8 Gen 3. Жаль, что инсайдер Digital Chat Station ранее раскрыл технические характеристики Snapdragon 8s Gen 3, отметив, что он будет медленнее своего предшественника. Он будет иметь одно основное ядро Cortex-X4, работающее на 3,01 ГГц, четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A720 на 2,61 ГГц и три эффективных ядра Cortex-A520 на 1,84 ГГц.

Также отмечено, что в отличие от Snapdragon 8 Gen 3 с графическим процессором Adreno 750, Snapdragon 8s Gen 3 будет оснащен Adreno 735. По сути, новый чипсет будет более урезанной версией своего быстрого родственника. Однако такой шаг понятен, учитывая стоимость Snapdragon 8 Gen 3, оцененную в 200 долларов. Производители смартфонов, такие как Samsung, имеют выбор: либо повышать цены для клиентов и рисковать увеличением объемов продаж, либо снижать свою прибыль, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Snapdragon 8s Gen 3 может предложить компромисс, где производителям телефонов придется потерять лишь 10-15% производительности по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, но при этом получат значительно более доступный чипсет со всеми функциями. Кроме того, такой подход поможет сохранить прибыль производителей, если стоимость Snapdragon 8s Gen 3 окажется ниже, чем у его предшественника. Конечно, реальная работа этого чипсета станет ясной только после появления первых устройств, но мы ожидаем сравнений.

Также возможно, что с появлением Snapdragon 8 Gen 4, который, как говорят, будет дороже, Qualcomm выпустит более медленную версию Snapdragon 8s Gen 4 в будущем. Однако пока что мы не располагаем подробностями, так что следите за обновлениями.