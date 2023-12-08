Qualcomm и Apple готовятся к серьезной борьбе против AMD и Intel

Компании Qualcomm и Apple готовятся предложить конкурентоспособные решения на базе архитектуры ARM для ПК с поддержкой искусственного интеллекта, соперничая с AMD и Intel в 2024 году.

Отмечается, что отрасль все больше обращается к решениям на базе ARM, особенно в свете потенциальной конкуренции новых участников. Увеличивая долю архитектуры ARM в сфере ноутбуков, Apple способствует ее распространению в индустрии ПК. ARM сумела сократить разрыв в производительности по сравнению с архитектурой x86 и стала более энергоэффективной.

Хотя ARM уже укрепила свое лидерство в мобильной индустрии, Qualcomm представила свой собственный SoC для ПК под названием "Snapdragon X Elite", ожидаемый на рынке к середине 2024 года. Слухи также говорят о том, что NVIDIA и AMD планируют выпустить процессоры на базе ARM к 2025 году, предвосхищая трудности для архитектуры x86.

Производители микросхем активно внедряют выделенные нейропроцессоры (NPU) в свои чипы, ускоряя обработку искусственного интеллекта. Qualcomm заявила, что ее AI Engine обеспечит производительность до 75 TOPS для SOC X Elite. Этот показатель превосходит производительность обновленных APU Ryzen 8040 от AMD, и стремительно развивающийся рынок ожидает дополнительных инноваций и конкуренции со стороны ARM.