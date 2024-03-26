Qualcomm, Intel и Google готовят конкурента для NVIDIA CUDA

Сообщается о создании новой «стратегической» коалиции между Qualcomm, Intel и Google с целью конкурировать с NVIDIA на рынке искусственного интеллекта.

Это представляет собой значительное событие, так как такого объединения компаний против одной организации не наблюдалось ранее. Доминирование NVIDIA в этой области поразило конкурентов, и они решили объединить усилия, чтобы противостоять этому лидеру. По данным Reuters, Qualcomm, Google и Intel объединились, чтобы поконкурировать с NVIDIA CUDA, популярной платформой для искусственного интеллекта. Они планируют предложить клиентам альтернативу, используя платформу Intel oneAPI, которая имеет потенциал стать серьезным конкурентом CUDA.

Intel oneAPI представляет собой унифицированную модель программирования для гетерогенных вычислений, обеспечивающую большую мобильность разработчиков при использовании различных архитектур вычислительных ускорителей. Хотя oneAPI пока не достиг уровня оптимизации CUDA, компании в коалиции стремятся улучшить его производительность и конкурировать с NVIDIA.

Это означает наступление захватывающих времен на рынке искусственного интеллекта, где NVIDIA столкнется с усиленной конкуренцией. Однако NVIDIA не собирается останавливаться и продолжает развиваться, как видно из событий на GTC 2024.