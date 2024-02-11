Qualcomm планирует совершить революцию среди ARM-процессоров с выпуском Snapdragon 8 Gen 4

Qualcomm планирует отказаться от использования традиционных процессоров ARM в своих устройствах начиная с анонса Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается в четвертом квартале этого года. Этот чипсет для смартфонов будет включать в себя специальные ядра Oryon, разработанные компанией Qualcomm с приобретением Nuvia. Кроме того, он будет использовать передовой 3-нм техпроцесс, что делает его значимым для индустрии.

Snapdragon 8 Gen 4 будет отличаться от предыдущего поколения, так как в нем будет использоваться кластер ядер со структурой "2 + 6", где все ядра будут высокопроизводительными Phoenix. Отказ от эффективных ядер может привести к повышению энергопотребления, но массовое производство на 3-нм узле TSMC может компенсировать это. Тесты на Geekbench 6 показали значительное увеличение производительности Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с предыдущим поколением, что делает его значимым конкурентом на рынке мобильных чипсетов.