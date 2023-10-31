Qualcomm показала еще больше тестов процессора Snapdragon X Elite предназначенного для ПК

Компания Qualcomm расширила тестирование своего предстоящего процессора Snapdragon X Elite для ПК с архитектурой ядра Oryon. После начальной демонстрации и экспериментов, Qualcomm предоставила подробные сведения о своих новых процессорных платформах Snapdragon X Elite следующего поколения, предназначенных для использования в компьютерах под управлением Windows в ближайшем будущем.

На мероприятии, Qualcomm представила два образца ноутбуков: один с мощностью 28 Вт и экономичным режимом работы, а другой с мощностью 80 Вт и высокой производительностью. В более тонком и легком ноутбуке использовался процессор Snapdragon X Elite с тактовой частотой 4,0 ГГц (2-ядерный) и 3,4 ГГц (многоядерный), в то время как в системе, ориентированной на производительность, был установлен чип с тактовой частотой 4,3 ГГц (2-ядерный) и до 3,8 ГГц (многоядерный).

Ноутбук 1: Процессор Snapdragon X Elite, 80 Вт, тактовая частота 4,3-3,8 ГГц, 16,5-дюймовый дисплей, LPDDR5x-8533

Ноутбук 2: Процессор Snapdragon X Elite, 28 Вт, тактовая частота 4,0-3,4 ГГц, 14,5-дюймовый дисплей, LPDDR5x-8533

Спойлер

Существует несколько различий между этими двумя эталонными ноутбуками: образец с мощностью 80 Вт имеет 16,5-дюймовый дисплей с разрешением 3840x2160 и аккумулятор ёмкостью 87 Втч, тогда как модель с мощностью 28 Вт оснащена 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880x1800 и аккумулятором ёмкостью 58 Втч. Оба ноутбука были оснащены активной системой охлаждения и использовали последнюю системную память LPDDR5x-8533. Тонкий ноутбук имел толщину всего 15 мм, в то время как вариант с мощностью 80 Вт имел толщину 16,8 мм.

Производительность обоих процессоров была оценена в различных тестах, таких как Cinebench 2024, Geekbench 6, 3DMark Wildlife Extreme, Aztec Ruins и UL Procyon AI. Процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite с мощностью 28 и 80 Вт были сравнены с чипами от Apple, Intel и AMD. Результаты показали значительное увеличение одноядерной и многоядерной производительности процессоров Snapdragon X Elite по сравнению с конкурентами.

Спойлер

Тест Cinebench 2024 выявил, что процессор Snapdragon X Elite с архитектурой ядра Oryon превосходит конкурентов на 20% в одноядерной производительности и более чем в два раза в многоядерной производительности. Процессор с мощностью 80 Вт оказался быстрее чем Apple M2 на 9%, чем Intel Core i7-13800H на 15%, и чем AMD Ryzen 9 7940HS на 21%. Процессор с мощностью 28 Вт также превзошел конкурентов, хотя с меньшим отрывом.

В тесте Geekbench процессоры Snapdragon X Elite продемонстрировали преимущество до 10% в одноядерных и до 50% в многоядерных тестах производительности по сравнению с конкурентами. Процессоры Qualcomm сохраняли лидирующую одноядерную производительность, но основное преимущество проявилось в многоядерных тестах. Процессор с мощностью 80 Вт был быстрее чем Intel, процессор с мощностью 28 Вт и Intel, и AMD, и процессор Apple M2.

Спойлер

В тестах графической производительности, Qualcomm утверждает, что процессор Snapdragon X Elite показал увеличение производительности до 2,5 раза и 67% в сравнении с конкурентами. Это было продемонстрировано в тестах Aztec Ruins и 3DMark Wildlife Extreme, поддерживающих различные API, включая Vulkan, Metal, OpenGL ES 3.2, Desktop OpenGL, DirectX11 и DirectX12. Даже несмотря на результаты тестов AMD Ryzen 9 7940HS, ожидается, что процессор Snapdragon X Elite может обеспечивать еще более высокую производительность в реальных играх и рабочих нагрузках.

Компания Qualcomm продолжает работу над оптимизацией своих процессорных платформ и планирует представить их на рынок в ближайшем будущем.