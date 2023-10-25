Qualcomm представила тесты процессора для ПК Snapdragon X Elite — быстрее и чем Intel 13-го поколения

Компания Qualcomm наконец-то представила полные сведения и результаты тестирования своего грядущего процессора Snapdragon X Elite, предназначенного для будущих ПК под управлением операционной системы Windows. Эти устройства будут конкурировать с продукцией Apple, Intel и AMD.

Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite разрабатывался исключительно с целью использования на ПК под управлением Windows, где он вступит в конкуренцию с чипами Intel и AMD. Также он будет внедряться в ноутбуки Apple на базе их Arm-архитектуры. Qualcomm утверждает, что процессор обладает высокой производительностью и эффективностью как для аппаратной платформы Oryon, так и для получаемых на ее основе чипов Snapdragon X Elite. Давайте рассмотрим подробности.

Для X Elite Qualcomm вводит абсолютно новое ядро, именуемое Oryon. Оно создано на базе техпроцесса TSMC 4 нм и включает в себя всего 12 ядер, способных работать на частоте до 4,3 ГГц (одноядерные и двухядерные) или 3,8 ГГц (все ядра). Эти ядра объединены в кластерах по четыре, и в процессорах X Elite используется три таких кластера, с общим кэш-памятью 42 МБ.

Графический процессор представлен чипом Qualcomm Adreno, который обеспечивает производительность до 4,6 ТФЛОПС. Также имеется ускоритель искусственного интеллекта Qualcomm Hexagon AI, обеспечивающий 75 ТОПС в качестве микропроцессора. Среди других характеристик следует отметить поддержку до 64 ГБ памяти LPDDR5x-8533, твердотельный накопитель PCIe Gen 4.0 NVMe и использование модема Snapdragon X65 5G с WI-FI 7 и Bluetooth 5.4, предлагаемого контроллером FastConnect 7800.

Что касается производительности, Qualcomm предоставила множество цифр, начиная с результатов однопоточного тестирования в Geekbench 6. Процессор Snapdragon X Elite набрал 3227 баллов в однопоточном режиме, что на 14% превосходит результаты Apple M2 Max (2841 балл) при 30% более низком энергопотреблении. Также Snapdragon X Elite работает быстрее процессора Intel Core i9-13980HX, предоставляя при этом прирост производительности на 1% (3192 балла) и потребляя 70% меньше энергии.

Перейдя к многозадачным испытаниям, Qualcomm сравнивает процессоры Snapdragon X Elite с 12 ядрами Oryon с аналогичными моделями процессоров Intel 13-го поколения, имеющими 12 и 10 ядер. Говорится, что процессор обеспечивает вдвое большую производительность в многозадачных режимах в Geekbench 6 при сопоставимом энергопотреблении и сравним с пиковой производительностью конкурентов, потребляя 68% меньше энергии.

То же самое относится и к сравнению с 14-ядерным процессором Intel Core i7-13800H. 12-ядерный процессор X Elite обеспечивает на 60% более высокую производительность при сопоставимом энергопотреблении и также сравним с пиковой производительностью конкурентов, потребляя 65% меньше энергии. Сообщается также, что Snapdragon X Elite обеспечивает на 50% лучшую многозадачную производительность по сравнению с M2, хотя речь идет о чипе Non-Max в данном конкретном тесте.

Производительность была оценена в графическом тесте Wildlife Extreme от 3DMark. Однако эти цифры следует воспринимать с некоторой скептичностью, поскольку интегрированные графические ускорители Intel и AMD демонстрируют значительные различия в производительности и эффективности, которые здесь не учитываются. Например, разница в производительности между интегрированными графическими ускорителями Intel Iris Xe (13-го поколения) и Radeon 780M (архитектура RDNA 3) составляет всего 36% в тестах Wildlife, тогда как в более требовательном к графике тесте 3DMark Time Spy разница возрастает до 79%. Тест Wildlife основан на API Vulkan, в то время как Time Spy использует API DX12. Кроме того, тест Wildlife предназначен в первую очередь для ноутбуков, планшетов