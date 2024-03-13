Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155H

Прошедшее сравнение между 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 7 155H в различных тестах показало значительное преимущество в пользу процессора от Qualcomm.

В последнее время интерес к подходу Qualcomm к процессорной индустрии значительно возрос, особенно в свете выхода серии Snapdragon X Elite. Несколько SKU из этой линейки появились на рынке, с целью конкурировать с такими гигантами, как Apple, Intel и AMD, в сфере вычислительных возможностей.

До недавнего времени было мало синтетических тестов процессоров SoC от Qualcomm, однако YouTuber и аппаратный эксперт Эрди Озуаг провел тестирование процессора Qualcomm Snapdragon X Elite X1E80100, сравнив его с процессором Intel Core Ultra 7 155H. Сравнительный анализ производительности позволил увидеть, насколько эффективно процессор на базе Arm работает в сравнении с конкурентом от Intel. Внушительный результат в тестах подчеркнул возможности чипа Qualcomm в области искусственного интеллекта, обгоняя существующие предложения на рынке.

Результаты тестов UL Proycon показали, что процессор Qualcomm Snapdragon X Elite X1E80100 набрал 1720 баллов, в то время как процессор Intel Core Ultra 7 155H получил 476 баллов. Это говорит о том, что чип Qualcomm опережает конкурента в производительности и исходе искусственного интеллекта.

Также в тестах графического процессора 3DMark встроенный графический процессор Adreno показал сравнимые результаты с Intel Xe-LPG. Кроме того, в тестировании кода Visual Studio процессор Snapdragon X Elite X1E80100 продемонстрировал значительно более высокую скорость компиляции кода по сравнению с Intel.

Эти результаты свидетельствуют о том, что линейка Qualcomm Snapdragon X Elite обладает высокой конкурентоспособностью, несмотря на то, что это сравнительно новая линейка процессоров от Qualcomm. Успех процессора Snapdragon X Elite в области искусственного интеллекта открывает новые перспективы для использования его в различных приложениях, включая игровые и потребительские.