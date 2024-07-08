Работники Samsung начали трехдневную забастовку

Сегодня началась трехдневная забастовка сотрудников Samsung: около 30 000 работников Национального профсоюза электроники Samsung (NSEU) прекратили работу, требуя повышения зарплат, поскольку компания не смогла удовлетворить их требования. NSEU требует увеличения годовой компенсации на 6,5% и доли от прибыли Samsung. Это первая забастовка рабочих за более чем пять десятилетий, но на данный момент сбоев в производстве не зафиксировано.

По данным Reuters, NSEU также требует дополнительный день ежегодного отпуска для членов профсоюза. Недавно Samsung опубликовала прогноз по доходам и ожидает 15-кратное увеличение операционной прибыли во втором квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания также получила огромную прибыль в размере 933% в первом квартале 2024 года, что свидетельствует о её высоких доходах.

Многие объекты Samsung автоматизированы, и аналитики считают, что низкая вовлеченность рабочей силы и отсутствие сбоев в производстве не окажут значительного влияния на производительность компании. Однако снижение морального духа персонала является тревожным сигналом, особенно на фоне растущей тенденции использования генеративного ИИ, от которой Samsung может выиграть благодаря увеличению спроса на чипы.

Вице-президент NSEU Ли Хён Кук заявил, что новые забастовки возможны, если Samsung не улучшит свои предложения. Ли утверждает, что Samsung предлагала гибкую оплату и ежегодные отпуска, но эти предложения не соответствуют первоначальным требованиям сотрудников. Работники профсоюза также требуют равенства в системе бонусов, поскольку они рассчитываются путем вычета капитальных затрат из операционной прибыли, в то время как для руководителей Samsung компенсация основана на личных показателях производительности.

Samsung пока не прокомментировала последнюю забастовку. Мы будем следить за развитием событий и предоставлять обновления по этому вопросу. Учитывая тупиковую ситуацию, трехдневная забастовка может затянуться.