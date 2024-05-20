Ранние фотографии Apple iPhone 16 оказались правдой?

Источник Majin Bu написал сегодня в Твиттере с вопросом: «Какие причины могут убедить вас купить iPhone 16?» и поделился изображением стандартной версии Apple iPhone 16.

Ранее Majin Bu также опубликовал практические фотографии черной версии iPhone 16 от 17 мая, отметив, что им очень приятно пользоваться. На основании опубликованных изображений, самое заметное изменение на задней панели iPhone 16 касается камеры: вместо привычного квадратного островка с диагональным расположением камер теперь используется вертикальное расположение, аналогичное iPhone X.

Минг-Чи Куо также написал сегодня в Твиттере, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в пяти цветах: черном, зеленом, розовом, синем и белом. Желтый цвет предыдущего поколения заменен на белый.