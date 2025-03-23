Раритетный компьютер Apple-1 ушёл с молотка за $375 000

Компьютер Apple-1 под номером 91, известный как Bayville, стал главным лотом аукциона «Steve Jobs and the Apple Revolution». Этот раритетный ПК был одним из первых, проданных Стивом Джобсом и Стивом Возняком, а его серийный номер, по предположениям, нанесён Джобсом вручную. В комплекте с компьютером шли оригинальное руководство и рукописные заметки Дэниела Коттке – одного из первых сотрудников Apple.

Кроме Apple-1, на аукционе были проданы и другие знаковые вещи из истории компании. Так, чек Apple Computer 1976 года с подписью Джобса ушёл за $112 054, а запечатанный iPhone первого поколения — за $87 514. Другой чек Джобса купили за $62 500, а Apple Lisa — за $56 818. В итоге аукцион принёс более $1,3 миллиона, подтверждая, что культовые артефакты Apple остаются востребованными и спустя десятилетия.